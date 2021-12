Impasse permanece e greve do metrô de BH continua: ‘empregos estão em jogo’

O impasse sobre a greve do metrô de Belo Horizonte permanece. Uma assembleia dos profissionais da categoria está marcada para acontecer na tarde desta terça-feira (28), no Centro da capital mineira, e poderá colocar ponto final no movimento ou definir pela continuidade.

Uma audiência de conciliação chegou a ser realizada no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) na tarde desta segunda (27), no entanto, as partes não chegaram a um acordo.

“A situação é difícil. A CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) entrou com ação contra a greve, mas disse que não tem condição de dar respostas [sobre a reivindicação da categoria]”, disse Pablo Henrique, diretor de comunicação do Sindimetro-MG (Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais), ao O Tempo.

O usuário do transporte coletivo precisa ficar atento, pois, amanhã, os trens vão continuar circulando apenas nos horários de pico: entre às 5h30 e às 10h, e das 16h30 às 20h. Nos demais horários não haverá viagens.

‘Empregos em jogo’

A greve iniciada na última quinta-feira (23) é motivada, segundo o representante da categoria, pela falta de certeza dos servidores sobre a manutenção dos empregos com a privatização da CBTU.

“Em um dos artigos da portaria 206 é dito que todos os funcionários da CBTU vão ser transferidos para uma empresa subsidiária, assim que acontecer a privatização. Não sabemos como isso vai acontecer. Como vai ser esta transferência? Quais direitos coletivos serão mantidos?”, questiona.

“Os nossos empregos estão em jogo”, enfatiza o diretor de comunicação do Sindimetro-MG.

Assembleia

Uma assembleia vai acontecer na Estação Central do Metrô a partir das 14h de amanhã (28). “A diretoria do sindicato vai se reunir pela manhã, levantar os questionamentos e apresentar para a categoria”, contou Pablo Henrique.

Em nota, a CBTU informou que após audiência de conciliação no TRT nesta segunda, 27, o Sindicato não recuou do movimento paredista e os metroviários continuam a cumprir a escala mínima, definida em liminar, até deliberação da categoria em assembléia marcada para amanhã (28), às 14h.

Confira o posicionamento da CBTU:

Na referida audiência, o Ministério Público do Trabalho conclamou ao encerramento da greve e ressaltou que as negociações com o governo já estão em curso em procedimento de mediação junto a este mesmo órgão, de modo que a greve teria pouca ou nenhuma eficácia. O Desembargador do Trabalho, Dr. Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, deu o prazo de 5 dias (04/01) para o sindicato apresentar suas manifestações no processo judicial.

Sobre a reivindicação do Sindimetro, a CBTU esclarece que não cabe à Companhia a decisão para suspender parcialmente a portaria que impulsiona o processo de privatização da empresa, razão porque defende o fim do movimento grevista, ratificando o posicionamento do Ministério Público e do Poder Judiciário.



Na última sexta (24), a categoria decidiu pelo cumprimento da decisão a partir de sábado (25). A liminar do TRT determinou o funcionamento da operação metroviária de 5h30 às 10h e das 16h30 às 20h. Nos dias 24 e 31/12, véspera de Natal e Ano Novo, a liminar impõs o horário da operação de 5h30 às 10h e das 16h30 às 23h. Com 100% dos trens operando nos intervalos mencionados. O resultado da decisão determinou a continuidade dos serviços de manutenção e segurança para atendimento à população, este último sem qualquer interrupção.



A decisão do TRT previa que a escala mínima fosse cumprida desde o dia 23/12/2021 (inclusive), mas nos dias 23 e 24/12, a paralização foi de 100% da operação. O valor da multa proferida pelo desembargador Dr. Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto é de R$ 30 mil por dia de descumprimento do serviço nos horários de pico.

Fonte: O Tempo