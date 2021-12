Lateral da seleção crê que Palmeiras terá dificuldade contra o Chelsea

O lateral Emerson Royal, do Tottenham e da seleção brasileira, acredita que o Palmeiras terá dificuldade caso enfrente o Chelsea no Mundial de Clubes.

“[O Chelsea] É um time que ataca muito bem e defende muito bem. Para jogar os 90 minutos com a intensidade que o Chelsea coloca, acho um pouco difícil”, disse Emerson ao Bolívia Talk Show.

O Palmeiras estreia na semifinal do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, no dia 8 de fevereiro, contra o vencedor do duelo entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.

Já o Chelsea aguarda na outra semifinal o vencedor do duelo entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e quem levar a melhor em Auckland City (Nova Zelândia) x Al Jazira (Emirados Árabes Unidos).

“A gente sempre fala que o time brasileiro e o europeu vão chegar na final, mas no futebol de hoje em dia não tem mais favorito, não”, completou Emerson.

Fonte: O Tempo