Matrícula de alunos de 0 a 2 anos na rede municipal de BH vai até 14 de janeiro

Famílias com crianças de 0 a 2 anos têm até o dia 14 de janeiro para confirmar a matrícula dos pequenos na Educação Infantil da rede municipal de Belo Horizonte. O resultado do cadastramento escolar foi divulgado nesta segunda-feira (27).

Para fazer a confirmação da matrícula, os responsáveis pelas crianças devem preencher, após clicar no link que dá acesso ao resultado, dois dados: CPF e data de nascimento. Após a visualização do resultado, basta clicar em um link que automaticamente confirmará a matrícula.

De acordo com a prefeitura da capital, o resultado do cadastramento indica a escola com vagas mais próximas às residências das crianças, utilizando-se como base o endereço fornecido pelo candidato.

Famílias com dificuldade para acessar o resultado do cadastramento escolar poderão contar com a central de atendimento da Secretaria Municipal de Educação. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 13h às 17h, pelos telefones: 3246-6642; 3277-9078; 3277-8876; 3277-9901; 3277-7386; 98646-3966; 99913-4469; ou 99850-0428.

No dia 31 de dezembro não haverá atendimento por telefone, em virtude do feriado de Ano Novo.

Fonte: O Tempo