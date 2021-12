Paris FC e Lyon são eliminados da Copa de França por invasão de campo

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou nesta segunda-feira a eliminação do Paris FC e do Lyon após torcedores invadirem o campo durante a partida válida pela Copa da França.

A Comissão Disciplinar da FFF se reuniu nesta segunda e determinou a eliminação das duas equipes por conta dos atos registrados no estádio do Lyon, no qual os torcedores locais se envolveram em brigas com os visitantes. A confusão provocou a paralisação do encontro durante o intervalo.

Pesava contra o Lyon o fato de seus torcedores serem reincidentes devido ao incidente registrado no jogo com o Olympique de Marselha, interrompido após uma garrafa ser atirada na cabeça de Payet. Por donta desta agressão o clube perdeu um ponto no Campeonato Francês.

Fonte: O Tempo