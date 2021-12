Prata, Minas Gerais: homem de 42 anos morre em grave acidente na BR-153 e integrantes da família ficam feridos

Uma família viajava no veículo de passeio. A esposa foi encaminhada em estado grave ao HC de Uberlândia e os filhos do casal tiveram ferimentos.

Prata, Minas Gerais. Um homem de 42 anos morreu em um grave acidente, registrado na BR-153, na tarde do último domingo (26.dez.2021). O acidente ocorreu por volta das 16h e envolveu uma carreta bitrem carregada de gasolina e um veículo de passeio. A tragédia ocorreu no trecho entre o posto “Trevão” e a cidade de Prata — outras 3 ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado pela Concessionária responsável pela rodovia para apoiar no atendimento a uma ocorrência. Segundo informações, uma família estava no veículo de passeio e colidiu contra uma carreta. O motorista do carro de 42 anos morreu na hora, duas crianças, (um menino de 3 anos e outro de 8 anos) ficaram presas nas ferragens. A mãe das crianças também sofreu ferimentos graves.

De acordo relatos do motorista da carreta, que não sofreu ferimentos, o carro se deslocava em direção ao Prata e invadiu a pista contrária, vindo a colidir de frente contra sua carreta.

A mulher e as crianças foram retiradas do carro com vida pelas equipes de resgate, sendo as crianças levadas ao pronto socorro da cidade de Prata. A mãe foi encaminhada em estado grave para o pronto socorro do Hospital de Clínicas da UFU em Uberlândia.

O NEA (Núcleo de Emergência Ambiental) foi acionado devido ao derramamento de produto químico altamente inflamável. Equipes do Corpo de Bombeiros permaneceram no local realizando prevenção contra incêndio. A segurança do local ficou aos cuidados da PRF e da Concessionária.

Carga de combustível chegou a vazar do tanque de carregamento | Foto: Bombeiros

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para avaliar os elementos da cena e após liberá-la os Militares do Corpo de Bombeiros realizaram a retirada do corpo do motorista das ferragens do carro. O corpo foi entregue para o serviço funerário da cidade de Prata. O transbordo da carga e o destombamento da carreta será realizado nesta segunda-feira (27.dez.2021).