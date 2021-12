Rio vacina com dose de reforço pessoas com 55 anos ou mais

A cidade do Rio vacina esta semana, com a dose de reforço contra a covid-19, pessoas com 55 anos ou mais que foram imunizadas com a dose há pelo menos três meses. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, os postos funcionarão até -feira (31).

Também pode receber a dose de reforço qualquer pessoa com mais de 18 anos que recebeu a dose há pelo menos cinco meses.

Segundo a secretaria, 1,4 milhão de pessoas já foram imunizadas com a dose de reforço no município.

Ainda de acordo com a secretaria, 5,4 milhões foram imunizados com a dose ou dose única da vacina contra a covid-19, isto representa 80,3% da população total, 93,7% daqueles com 12 anos ou mais e 96,4% do público com 18 anos ou mais.