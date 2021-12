Torcedores do América organizam caravanas para o Paraguai

A torcida do América promete comparecer em Assunção, em 2 de março, para apoiar o time no segundo jogo da segunda fase da Copa Libertadores, diante do Guaraní, do Paraguai. As torcidas organizadas preparam caravanas para levar os americanos.

As torcidas Seita Verde e Barra Una se movimentam nas redes sociais e oferecem o transporte de ônibus, com valores de R$ 500 e R$ 600, respectivamente, e condições de parcelamento. Na caravana da Seita Verde, a procura dos torcedores é grande. Há apenas 15 lugares disponíveis no coletivo.

O local e o horário do jogo contra o Guaraní ainda não foram divulgados, mas os torcedores sabem que vão enfrentar, no mínimo, cerca de 24 horas até Assunção.

CARAVANA ABERTA DESTINO: Assunção 🇵🇾

Saída: Terça 04 da manhã

Retorno: Após a partida

Valor: R$600,00 sem ingresso

💳 Dividimos em até 10x no cartão Ônibus Semi Leito garantindo conforto durante a viagem #AFCtt pic.twitter.com/ojsfWERjpx — Barra UNA (@barrauna) December 22, 2021

Garanta sua passagem e vamos juntos apoiar o Coelhão na Libertadores. Chame por DM para mais informações. pic.twitter.com/9cqjW6MmbL — Torcida Seita Verde (@tsvoficial) December 25, 2021

Fonte: O Tempo