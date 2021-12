Vacinação em BH: prefeitura amplia aplicação da dose de reforço; veja cronograma

A partir desta terça-feira (28), a Prefeitura de Belo Horizonte inicia a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário de passageiros, metroviários, ferroviários, aeroviários, caminhoneiros, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e trabalhadores da educação. Também serão convocadas para receber o reforço do imunizante pessoas de 58 e 58 anos. As convocações seguem o intervalo de 4 meses da segunda dose.



Segundo o Executivo Municipal, outras faixas etárias e grupos que já estão no novo prazo para receber a dose de reforço serão convocadas de forma gradativa, de forma a evitar aglomerações nos locais de vacinação. É necessário aguardar a convocação da Prefeitura para procurar um local de vacinação. Podem receber a dose de reforço pessoas cuja segunda dose tenha completado 4 meses.

Para que as pessoas possam receber a dose de reforço é necessário apresentar o documento de identidade, cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose no prazo de 4 meses

Confira o cronograma atualizado da vacinação em Belo Horizonte:



Dia 28/12, terça-feira: dose de reforço para pessoas com comorbidades, de 54 a 50 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar cartão de vacina, documento de identidade e CPF;

Dia 29/12, quarta-feira: dose de reforço para pessoas com comorbidades, de 49 a 42 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar cartão de vacina, documento de identidade e CPF;

Dia 30/12, quinta-feira: dose de reforço para pessoas com comorbidades, de 41 a 18 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 31/12, sexta-feira: repescagem da dose de reforço para gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente (com e sem BPC) e com síndrome de Down – a partir de 18 anos, e para pessoas com comorbidades, com idade entre 59 e 18 anos. A dose de reforço é aplicada em pessoas cuja segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar cartão de vacina, documento de identidade e CPF;

Dia 03/01, segunda-feira: dose de reforço para trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário de passageiros, metroviários, aeroviários, ferroviários, caminhoneiros, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 04/01, terça-feira: dose de reforço para trabalhadores da educação infantil, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 05/01, quarta-feira: dose de reforço para trabalhadores da educação do ensino fundamental, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 06/01, quinta-feira: dose de reforço para trabalhadores da educação do ensino médio, profissionalizante, EJA (Educação jovens e adultos) e superior, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 07/01, sexta-feira: dose de reforço para pessoas de 59 e 58 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.

Horário de funcionamento

Até quinta-feira, 30 de dezembro, a vacinação será das 8h às 17h nos pontos fixos e extras; e das 8h às 16h30 nos pontos de drive-thru. Já os shoppings funcionarão das 13h às 19h30. Os endereços podem ser verificados no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Já na sexta-feira, dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, a vacinação será das 8h às 11h30 nos Centros de Saúde e nos pontos de drive-thru. Na data, excepcionalmente, não haverá vacinação nos postos extras, shoppings e nem nos locais com horário noturno.

Na próxima semana, a vacinação será das 8h às 17h nos Centros de Saúde, pontos fixos e extras; e das 8h às 16h30 nos pontos de drive-thru. Já os shoppings funcionarão das 13h às 19h30. Os endereços podem ser verificados no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Há ainda a opção de vacinação com horário agendado. A marcação opcional é disponibilizada somente no dia da convocação e não para datas posteriores.

Fonte: O Tempo