Acidente envolvendo quatro veículos deixa 13 feridos e um morto no Norte de MG

Um acidente envolvendo quatro veículos, um ônibus, um micro-ônibus, uma carreta e um carro de passeio matou um homem, de 55 anos, e deixou outras treze pessoas feridas no início da manhã desta terça-feira (28) na BR-365, em Jequitaí, no Norte de Minas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a carreta e o carro de passeio seguiam no sentido Montes Claros e o ônibus e o micro-ônibus vinham no sentido contrário. Os quatro veículos colidiram.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. A perícia e a Polícia Rodoviária Federal compareceram no local.

Atuaram na ocorrência, além do Corpo de Bombeiros, três viaturas do SAMU. As vítimas foram conduzidas para o Hospital Municipal de Pirapora.

O homem, que morreu com o acidente, era motorista do ônibus envolvido na colisão.

A pista ficou interditada nos dois sentidos da BR-365.

