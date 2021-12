Avenidas e ruas de BH são bloqueadas devido ao risco de alagamento; veja quais

A Defesa Civil de Belo Horizonte precisou interditar algumas vias da cidade no início da noite desta terça-feira (16) devido ao risco de inundação provocado pela forte chuva que atinge a capital . Veja os pontos de interdição agora

Até o momento, o órgão fechou a rua Joaquim Murtinho com a avenida Prudente de Morais, na região Centro-Sul de BH. O risco é de transbordamento do córrego do Leitão.

Avenida Francisco Sá com avenida Amazonas. Há risco de transbordamento do córrego dos Pintos. Via já desbloqueada, mas com equipes operacionais a postos para qualquer nova ação de bloqueio.

Avenida Silva Lobo com avenida Barão Homem de Melo. Risco de transbordamento do córrego dos Piteira. Via já desbloqueada, mas com equipes operacionais a postos para qualquer nova ação de bloqueio.

Chuva chega forte em Minas Gerais

Depois de arrasar o Sul do Estado da Bahia, a chuva forte chega em Minas Gerais e já causa estragos, principalmente na região Norte. Chuvas geraram enchentes e deixaramm pessoas ilhadas e tomam conta de Salinas.

As chuvas devem chegar com mais intensidade nas outras regiões de Minas Gerais a partir de hoje , colocando a Defesa Civil do Estado em alerta. A informação é da empresa de meteorologia Metsul, feito nesta terça-feira (28). Leia mais.

