Benfica confirma demissão de Jorge Jesus, alvo do Atlético

O Benfica confirmou, na manhã desta terça-feira (28), a saída de Jorge Jesus do cargo de treinador – o português está na mira do Atlético para 2022.

Os lusitanos publicaram nota em seu seu site oficial e anunciaram o distrato do compromisso: “A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa (…) que chegou a acordo com o treinador Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos”.

A nota informa ainda que o técnico Nélson Alexandre da Silva Veríssimo será o responsável por substituir JJ no cargo até o final da atual temporada europeia.

A diretoria do Atlético já fez uma consulta informal ao treinador com o intuito de saber o que ele pretende para as próximas temporadas.

Fonte: O Tempo