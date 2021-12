BH tem aumento em todos indicadores de monitoramento da Covid

A três dias do fim do ano, a capital mineira registra aumento nos três indicadores de monitoramento da Covid. Um deles é o número médio de transmissão por infectado (Rt), que chegou a 1,13, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (28) pela Prefeitura de Belo Horizonte. Isso quer dizer que 100 infectados transmitem, em média, para 113 pessoas. No dia anterior, o indicador estava em 1,10, enquanto antes do Natal era 1,03.

Outro indicador que permanece em estado de alerta é a ocupação de leitos de enfermaria, que subiu de 55,4% para 62,4%. Já a ocupação de leitos de UTI Covid aumentou de 47,5% para 48,3%, mas continua no estado controlado, por estar abaixo de 50%.

O boletim indica ainda a morte de duas pessoas por Covid nas últimas 24 horas e 195 novos casos da doença.

Sobre a vacinação, 99,7% do público-alvo recebeu ao menos um dose de vacina contra a Covid, enquanto 86,4% está com esquema vacinal completo. O boletim mostra que 75,4% de toda a população de Belo Horizonte está imunizada.

Fonte: O Tempo