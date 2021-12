Cruzeiro anuncia saída de Luxemburgo e promete novo técnico em breve

O Cruzeiro anunciou, na manhã desta terça-feira (28), que Vanderlei Luxemburgo não permanecerá em 2022. Ronaldo Fenômeno e seus pares publicaram uma nota oficial informando a saída da comissão técnica.

“Desde a instauração de auditoria interna, o Comitê de Transição analisa todas as operações, procedimentos e contratos vigentes a fim de desenvolver uma gestão eficiente da SAF Cruzeiro. Para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, a diretoria foi orientada a não renovar com a atual comissão técnica”, explicou o clube.

Vanderlei Luxemburgo tinha contrato com o clube até o fim de 2022. Ele, contudo, já foi informado que não seguirá na Toca da Raposa II para o próximo ano.

O Cruzeiro ainda informa que “nova equipe será anunciada nos próximos dias. Em paralelo, outros desligamentos no departamento de futebol estão em curso”.

Fonte: O Tempo