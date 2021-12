Cuca alega problemas pessoais e deixa o comando do Atlético

Cuca não comandará o Atlético em 2022. O técnico comunicou a decisão nesta segunda-feira (27), em reunião online com o presidente Sérgio Coelho, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, e com os 4Rs (Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador). Cuca tinha contrato em vigor até dezembro de 2022.

A informação foi dada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem do Super.FC. Cuca alegou problemas pessoais e familiares, para nortear seu desligamento do clube. A diretoria respeitou a decisão, apesar de não ser o que gostaria.

“Ele indicou questões familiares, de foro pessoal e íntimo. Não tinha o que questionar. A gente respeita. Não houve desgaste na relação, pelo contrário, gostaríamos que ele ficasse!”, declarou a fonte à reportagem.

Cuca se comprometeu com a alta cúpula do Galo que não assumirá outra equipe na próxima temporada. O clube ainda não se posicionou de forma oficial após a decisão do técnico.

Quem vem?

Ainda não se sabe se o substituto de Cuca virá do mercado nacional ou internacional, mas há preferência por treinadores que estejam no Brasil. Entre os nomes que estão disponíveis no mercado está o de Renato Gaúcho, que teve seu nome especulado entre a saída de Sampaoli e a chegada de Cuca, no início deste ano.

“Não é uma procura fácil, até porque, o padrão subiu”. Estamos conversando, e agora vamos nos preparar. Não tínhamos um plano B. Ele tinha contrato em vigor. É continuar trabalhando”, disse.

Planejamento

O treinador já não estava participando do planejamento para 2022, e assim segue. “Ele (o planejamento) é impessoal. O Rodrigo Caetano segue à frente. Há uma estrutura organizada e um projeto ambicioso”, finalizou.

