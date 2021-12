Cuca deixa o Galo, afirma rádio

O técnico Cuca, campeão brasileiro e da Copa do Brasil de 2021 pelo Atlético, além de ser o treinador que levantou a Copa Libertadores pelo clube, en 2013, está de saída do Galo após uma reunião na qual comunicou aos mandatários do alvinegro que, por questões pessoais, não seguirá no comando do Atlético em 2022.

A informação é da rádio Itatiaia, que apurou com fontes ligadas ao clube a saída do treinador. O Super.FC entrou em contato com a assessoria do Atlético para ter um posicionamento oficial do Galo, mas até a publicação desta matéria, não teve retorno.

De acordo com a emissora, Cuca fez uma reunião on-line com o presidente Sérgio Coelho, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, e com os 4Rs (Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador) nesta segunda-feira (28), quando informou sua decisão. Outra informação é que o treinador se comprometeu a não dirigir qualquer outra equipe em 2022.

Caso o Atlético oficialize a saída de Cuca, terá que procurar desde já um novo comandante. Entre os nomes que estão disponíveis no mercado está o de Renato Gaúcho, que teve seu nome especulado entre a saída de Sampaoli e a chegada de Cuca, no início deste ano.

Outro nome especulado é o de Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo e hoje no Benfica, de Portugal. O treinador português, campeão brasileiro em 2019, esteve cotado para treinar o Galo exatamente antes de fechar com o clube carioca, há dois anos. Com o acerto do Flamengo com Paulo Sousa, o nome de Jorge Jesus, procurado pelos dirigentes rubro-negros, pode entrar na pauta atleticana em caso da oficialização da saída de Cuca.

Fonte: O Tempo