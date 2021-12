Cuca deu indícios que deixaria o Galo: ‘Eu estou cansado’

Ao solicitar seu desligamento do comando do Atlético, Cuca alegou problemas familiares e a diretoria do clube aceitou. O treinador já havia revelado estar cansado devido a temporada dividida entre dramas familiares e a responsabilidade de comandar o Galo rumo aos títulos.

“Vou falar para você assim, eu estou cansado. esse ano passei dez dias no hospital , seis dias na unidade crítica geral, sabe… você vai apagando, apagando… daí a pouco vi minha mãe (esteve internada por Covid-19), perdi meu sogro dentro de casa. Foi um ano muito atípico e muito difícil”, declarou o treinador, em entrevista ao podcast De Placa, da TNTSports.

Cuca disse que abdicou da vida pessoal para se dedicar integralmente ao Atlético e ao projeto ambicioso ao qual fazia parte. E agora, espera viver mais com a família , que ele havia deixado em segundo plano.

“Abri mão de tudo para ficar no Atlético. Eu dormi no CT, larguei as filhas, netas, mulher. Todos os problemas que a gente tem na vida particular, para viver o Atlético. Tenho que me reorganizar agora, viver um pouco com as meninas, organizar a casa. A gente é pai, marido, avô…”, afirmou.

Trabalhos interrompidos

Não é a primeira vez que Cuca abre mão de um trabalho para se dedicar à família, ocorreu no Santos, no Palmeiras e no Shandong Luneng, da China. O treinador afirmou que entende as críticas às suas decisões, mas é necessário.

“O pessoal fala que não faço trabalhos a longo prazo. Fiz dois a longo prazo no Botafogo e no Galo, mas para mim foram o suficiente. E não coloco lá (no contrato) uma multa para os caras terem que me mandar embora ou ficar lá por causa do dinheiro”, disse.

Por fim, o treinador ainda reforçou que precisa se cuidar, devido ao problema que teve no coração. “Quando acho que é minha hora não me prendo por conta do dinheiro, eu sigo e cuido um pouco de mim, me reenergizo. A gente tem problema de família, não grave. Tem que cuidar de vez em quando, fazer check-up para ter uma vida mais longa. (…) Gosto de me divertir com o futebol, passar bem, estar feliz e na hora que fica sobrecarregado, eu sigo meu caminho”, concluiu.

