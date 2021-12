Dose de reforço em BH: mais da metade dos convocados procura os postos

Até agora, em Belo Horizonte, cerca de 750 mil pessoas foram convocadas para tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta segunda (27), aponta que menos de 365 mil doses de reforço foram aplicadas na cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de aptos a tomar a terceira dose inclui todos os idosos acima de 60 anos, os profissionais de saúde acima de 18, os adultos com comorbidades, deficiência permanente, alto grau de imunossupressão ou síndrome de down, as gestantes e puérperas acima de 18 anos e as pessoas de 52 e 38 anos que tomaram Coronavac, além da população de rua.

Apesar dos números alarmantes, a pasta afirma que não necessariamente todas essas pessoas estão com o esquema vacinal atrasado. “De acordo com o Ministério da Saúde, não é obrigatória a apresentação do comprovante de residência. Portanto, uma pessoa pode ter tomado a primeira dose em Belo Horizonte e ter concluído o esquema vacinal em outro município”, explica uma nota enviada à reportagem.

Por orientação do Ministério da Saúde, a terceira dose da vacina – ou a segunda, no caso de quem tomou o imunizante da Janssen – hoje é aplicada a partir de quatro meses após a segunda dose. Na capital mineira, os grupos devem aguardar a convocação da prefeitura e procurar os postos específicos para cada público.

Vacinômetro em atraso

Em todo o Estado, segundo o Vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde, 2.557.117 doses de reforço foram aplicadas no estado, até esta segunda-feira (27). Desde que o intervalo entre as doses passou a ser de 4 meses, outras 2 milhões de pessoas já poderiam ter tomado o reforço, de acordo com o Secretário Estadual de Saúde, Fábio Baccheretti. “Os dados chegam atrasados, existe um tempo entre a vacinação e o lançamento dos dados no sistema. É questão de tempo para todas as pessoas buscarem a vacinação. Por isso, é importante os municípios fazerem suas campanhas para chamarem esse público”, disse o chefe da pasta, em entrevista a O TEMPO.

Segundo ele, não há risco de faltarem doses para a aplicação de reforço. “Temos muitas doses. Somente na rede de frio do Estado, temos 1,4 milhão de doses e nas regionais ainda temos mais. Se um município pede, a gente já encaminha de forma imediata. E também há doses paradas no Ministério da Saúde, que vão ser enviadas assim que os municípios esvaziarem os estoques”, afirma.

Hoje, o esquema vacinal só é considerado completo após a aplicação da dose de reforço. “Nós sabemos que o número de anticorpos vai diminuindo no corpo da pessoa depois de um tempo de vacina. Então, quando você dá uma dose de reforço, você aumenta de novo esse nível sanguíneo de anticorpos”, explica o presidente da Sociedade Mineira de Infectologia e integrante do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da PBH, Estevão Urbano. “Com esse efeito, a pessoa tem uma garantia maior de não adoecer ou, no caso de um eventual adoecimento, que ele ocorra de forma leve, sem maior gravidade clínica”, ressalta.

Reforço não prova ineficácia da vacina

Não é incomum que vacinas exijam novas aplicações para manter o nível de proteção dos anticorpos. O infectologista Leandro Curi lembra que outros imunizantes que fazem parte do calendário vacinal também precisam de reforço: “A de Hepatite B a gente toma três doses, no mínimo; a de tétano é de 10 em 10 anos. É natural essas vacinas precisarem de reforço, isso não prova que ela é menos eficaz. Futuramente, não é difícil imaginarmos a necessidade de uma quarta dose, ou que a vacina contra a covid se torne anual”.

O cronograma de vacinação para cada dia da semana em Belo Horizonte e os locais para a imunização de quem está com alguma das doses em atraso estão disponíveis no site da PBH.

Fonte: O Tempo