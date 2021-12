Em duas horas de chuva, BH tem ventos entre 50 e 70km/h

A chuva forte que caiu na capital no final da tarde e início da noite desta terça-feira (28) em Belo Horizonte também veio acompanhada de muita ventania. De acordo com dados da Defesa Civil, a capital registrou ventos que variaram entre 54,72 e 70,56 km/h das 17h às 19h.

A região que registrou a maior velocidade de rajadas de vento foi a Oeste da capital, com ventania que ultrapassou 70km/h, seguida pela Pampulha, com ventos de 60,48 km/h. No Barreiro e em Ibirité a ventania alcançou 54,72km/h.

As chuvas atingiram com mais intensidade o Barreiro e a região Centro-Sul de BH. Entre 17h09 e 19h40, choveu 41mm e 39,8mm respectivamente em cada regional. No mesmo intervalo de tempo, choveu cerca de 18,4mm no Nordeste da capital mineira e 13mm na Zona Leste. Pampulha e Venda Nova tiveram os menores volumes de chuva, com 2,4mm e 4,4mm respectivamente.

As precipitações causaram estragos pela cidade e também na Grande BH. No bairro cinquentenário, na capital, uma árvore caiu e atingiu dois carros. Pontos de alagamento também foram registrados em vários pontos de Belo Horizonte e Betim.

Até o momento, segundo informações da Defesa Civil, apenas a região Centro-Sul superou a média de chuva esperada para o mês de dezembro.

Veja o acumulado de chuva no mês em todas as regionais da capital:

Barreiro: 283,8 (79,1%)

Centro Sul: 364,7 (100,6%)

Leste: 302,6 (84,3%)

Nordeste: 327,8 (91,3%)

Noroeste: 341,6 (95,2%)

Norte: 283,8 (79,1%)

Oeste: 323,2 (90,1%)

Pampulha: 289,6 (80,7%)

Venda Nova: 306,8 (85,5%)

