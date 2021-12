Galo: jogadores, time competitivo, estrutura… o que pode seduzir Jorge Jesus?

Especulado no Atlético após a saída de Cuca e por um fio no Benfica, Jorge Jesus pode ser atraído para Belo Horizonte. E não lhe faltam motivos para isso: time competitivo, elenco qualificado e a estrutura da Cidade do Galo.

Elenco

Se em outro momento o treinador português negou a oferta do Atlético alegando que a diretoria não lhe deu garantias de um elenco forte, competitivo, agora a realidade é outra. O elenco conta com nomes de peso como Hulk, Diego Costa, Nacho Fernández, Eduardo Vargas e Matías Zaracho. Além do lateral dos sonhos do Mister, Guilherme Arana.

Em junho deste ano, Jorge Jesus preparou uma investida na contratação do lateral-esquerdo da Seleção Brasileira. Segundo o jornal português Record, o Mister estava disposto a ajudar na negociação, porém, não houve proposta oficial.

O Mister também se interessou pelo lateral-direito Guga, e pretendia contar com ele no Benfica, de acordo com o periódico. A intenção era oferecer 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões) por Guga, para substituir André Almeida, lateral português, que havia se lesionado.

Time competitivo

O Atlético de 2021 foi avassalador. Foi campeão Brasileiro, após 50 anos, foi campeão da Copa do Brasil, campeão Mineiro, e foi eliminado de forma invicta da Copa Libertadores para o atual campeão, o Palmeiras.

No Brasileirão foram 84 pontos conquistados em 38 rodadas, 26 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 73,7% de aproveitamento. Obteve o melhor saldo de gols, com 33, e a melhor defesa com 34 gols sofridos. Hulk foi o artilheiro isolado da competição, com 19 gols marcados.

Em casa, foram 31 vitórias, cinco empates e somente duas derrotas, 82 gols marcados e 20 sofridos, com o notável aproveitamento de 85,9%. Alcançou a marca de 16 vitórias consecutivas no Brasileirão.

O Galo ainda teve a melhor campanha da história da Copa do Brasil: foram nove vitórias em dez jogos, aproveitamento de 90%. O único tropeço foi contra o Bahia, no jogo de volta das oitavas de final. Foi derrotado fora de casa por 2 a 1.

Estrutura

Em maio de 2019, o treinador esteve na Cidade do Galo, em Vespasiano, para conhecer o centro de treinamento alvinegro. O português se surpreendeu com a estrutura. O CT já recebeu importantes seleções ao longo destes anos; a Argentina foi uma delas.

Chegada, eliminação e títulos: Momentos de Cuca na segunda passagem pelo Galo

Fonte: O Tempo