Galo pode dar oportunidade a alguns jogadores que estão emprestados

O Atlético vai ter muitos jogadores voltando de empréstimo em 2022. São diversos atletas, de todos os setores. O momento é de avaliar quais deles podem ser utilizados pelo técnico Cuca em uma temporada em que o Galo terá um calendário recheado, cheio de competições. Uma boa alternativa é dar espaço para os jovens que foram emprestados para outras equipes da Série A ainda no início do Campeonato Mineiro, que será no final deste mês de janeiro. O meia Guilherme Castilho foi muito bem no Juventude e pode ser aproveitado, pode ser uma boa opção para os primeiros jogos do Estadual. O time titular precisa de um descanso maior e também de um recondicionamento físico neste início de ano. Alguns jogadores visivelmente chegaram mais cansados na reta final de 2021, como o argentino Nacho Fernández, que foi exposto a uma carga pesada de jogos, uma quantidade bem maior do que ele costumava fazer na Argentina. Outro que pode ser testado é o zagueiro Vitor Mendes, que também jogou no Juventude. Um abraço!

Fonte: O Tempo