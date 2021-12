Homem morre e adolescente fica ferido em desabamento de barranco em Ibirité

Um homem morreu e um adolescente de 17 anos ficou ferido na manhã desta terça-feira (28), após um barranco que fica no fundo de uma residência desmoronar no bairro Jardim das Rosas, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo moradores da região, as duas vítimas estavam trabalhando na obra para erguer um muro de arrimo, quando parte do barranco demorou sobre eles. O tenente Sandro Aloísio, do Corpo de Bombeiros, explica que a vítima socorrida chegou a ficar com terra até a altura do peito e acabou sendo resgatado por populares. Já o segundo segundo rapaz morreu no local.

“Ele estava soterrado com terra a aproximadamente um metro acima da cabeça. A gente chegou ao local, avaliou o cenário e tentamos fazer um escoramento. Uma parte do talude que ainda não havia cedido acabou cedendo durante o resgate. Tivemos que aguardar para fazer um novo escoramento e dar continuidade aos trabalhos”, explicou o militar.

Na operação, que exigiu cuidado para que um novo desabamento não ocorresse, participaram 16 militares do Corpo de Bombeiros. O resgate do corpo só pode ser feito após três horas do início dos trabalhos. Uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou a morte do homem.

Já o adolescente que ficou ferido foi levado para receber atendimento médico no Hospital de Pronto Socorro de Ibirité. O estado de saúde dele não foi informado.

Vizinhança relata susto

Uma vizinha, que preferiu não ser identificada na reportagem, contou que conseguiu ver o desmoronamento, pois estava na janela. A residência dela fica acima do barranco.

“Quando ele enfiou um objeto para retirar a terra do barranco, ele cedeu. O rapaz e o amigo dele caíram soterrados. O que foi resgatado só machucou mesmo o ombro e já está em casa. Logo depois os bombeiros pediram pra gente sair de casa, por risco dela cair. Os dois estavam fazendo um muro de arrimo. Foi um susto”, disse.

Uma outra vizinha, que também pediu anonimato, contou que a dona da padaria da esquina da rua foi quem acionou os bombeiros, por volta de 11h. Assim que os militares chegaram, a rua foi completamente isolada para a realização dos trabalhos de resgate.

“Polícia, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Estavam todos aí. A rua ficou cheia, ninguém subia, nem descia”, disse a moradora que mora em casa onde a tragédia ocorreu.

Vítima estava prestes a se casar

A lavadeira aposentada Maria Terezinha Lúcia dos Santos, 70, explica que após o desmoronamento, vizinhos a chamaram na porta para contar o que havia corrida. Segundo ela, o rapaz morto na tragédia era conhecido no bairro e estava para se casar.

“Ele tinha 21 anos e estava noivo, ia casar. Ele era bom, trabalhador”, disse.

Obras demandam supervisão técnica

Em toda obra que é feita em casa, o Corpo de Bombeiros recomenda que haja a supervisão de um engenheiro ou profissional da área para acompanhar os trabalhos e evitar desastres.

“Toda obra precisa ter um responsável técnico. O trabalhador também precisa ter EPI, capacete, luva, óculos, distanciamento, saber como funciona a questão de maquinário e outras coisas relacionadas à obra”, explicou p tenente Sandro Aloísio.

A reportagem entrou em contato e aguarda um posicionamento da Defesa Civil de Ibirité sobre a situação do local e das casa do entorno.

Fonte: O Tempo