Livro reúne histórias de damas do samba e seu poder na música

Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes, Dona Ivone Lara e Elza Soares. Listadas assim, essas cinco pepitas da música popular brasileira formam um ABCDE de responsa para aqueles que não são “ruins da cabeça ou doentes do pé” – portanto que têm o samba como gênero de predileção. “São, todas elas, figuras muito marcantes para quem acompanha o samba dos anos 70 para cá”, conta o jornalista, roteirista, pesquisador e escritor Leonardo Bruno, confessando que as vozes dessas divas foram a trilha sonora de sua vida.

“E acredito que de boa parte dos brasileiros. Claro, muitas vieram antes, como Elizeth (Cardoso) e Clementina (de Jesus); muitas vieram depois, como Jovelina e Teresa Cristina; mas acabei focando nelas”, diz, referindo-se ao seu recém-lançado livro “Canto de Rainhas: O Poder das Mulheres que Escreveram a História do Samba” (Agir), no qual mergulhou na trajetória das cinco para mostrar suas lutas – para driblar obstáculos como o machismo e o racismo – e conquistas. A obra tem prefácio de Flávia Oliveira, texto de orelha de Teresa Cristina e ilustrações de Vanessa Ferreira, do perfil Preta Ilustra, no Instagram.

Leonardo Bruno já tinha expertise para adentrar a avenida: já publicou “Zeca Pagodinho: Deixa o Samba me Levar”, “Cartas para Noel: Histórias da Vila Isabel”, “Explode, Coração: Histórias do Salgueiro” e “Três Poetas do Samba-Enredo: Compositores que Fizeram História no Carnaval”.

“Eu sou apaixonado por samba desde pequeno e, quando virei jornalista, comecei a trabalhar com minha grande paixão, o que é o melhor dos mundos. De lá pra cá, já escrevi esses livros, virei jurado do Estandarte de Ouro, comentarista de Carnaval da Globo, pesquisador do Observatório do Carnaval da UFRJ, fiz série de televisão, documentário para cinema, tudo nessa área. O samba me dá muitas alegrias como pessoa física e acabou entrando com força também na minha vida profissional”, diz.

O jornalista conta que todo o processo que envolveu a escrita do livro consumiu três anos. “A pesquisa foi muito extensa, por precisar reconstituir as trajetórias de muitas personagens. Foram dezenas de entrevistas, um mergulho gigante em jornais e documentos antigos, além de um trabalho longo de escrita”, comenta.

A bibliografia, prossegue ele, inclui material diverso sobre a história do samba, “mas também muitos livros centrais para a compreensão do feminismo de forma geral e do feminismo negro em particular”. E completa: “O livro trata de questões muito delicadas, e eu me apoiei numa literatura consagrada para dar conta do entendimento de trajetórias tão complexas”.

E, mesmo já tendo um vasto conhecimento sobre suas biografadas, ele reconhece que se surpreendeu com muitas descobertas. “Alcione, por exemplo, tentou formar uma bateria feminina na Mangueira do Amanhã nos anos 80 e foi impedida pela diretoria”, compartilha. Era o final dos anos 80, e a cantora foi chamada para uma reunião com os “cabeças brancas”, que, como aponta o capítulo, foi “tensa”. Eles explicaram que, na verde e rosa, as mulheres não poderiam sair na bateria adulta – portanto não faria sentido criar essa expectativa para as meninas. “Na época, eu não quis enfrentar a posição deles. (…) Eu tinha que respeitar a tradição, como eu fazia com meu pai em casa. Aos poucos, as coisas mudaram. E hoje já temos até uma mestra de bateria na Mangueira do Amanhã”, diz Alcione, hoje com 74 anos, no livro.

Já na casa de Beth Carvalho (1946-2019), a cantora era a irmã mais velha, Vânia. “Mas ela desistiu da carreira por causa do noivo”, conta Leonardo Bruno, que, no livro, não economiza belas palavras à sambista: “Cantora estabelecida comercialmente, não se furtou a desafiar a indústria fonográfica para lutar por seus direitos”.

A mineira Clara Nunes (1942-1983) sofreu a vida inteira por conta de namorados que a imprensa arrumava para ela. Entraram na lista nomes como o jogador Jairzinho, Martinho da Vila, Sérgio Reis, Jair Rodrigues e até mesmo Abelardo Barbosa, o Chacrinha. A coisa chegou a tal ponto que a célebre coluna “Mexericos da Candinha” publicou a seguinte nota, em 1970: “Certo repórter outro dia quase leva uns tapas da cantora Clara Nunes. Tudo porque ele gosta de arranjar namorados para ela sem o seu consentimento”.

De Dona Ivone Lara (1922-2018), ele diz: “Fala-se muito que só começou a cantar quando se aposentou da enfermagem, mas, na verdade, ela só pôde se dedicar à carreira depois que o marido morreu e os filhos já estavam criados”.

Por último, mas não menos importante, Elza Soares, hoje com 91 anos. “Ela tem uma mágoa por não ter tido seu talento reconhecido enquanto cantava samba; a consagração só veio quando enveredou por outros gêneros, nos últimos anos”.

Particularidades à parte, o pesquisador diz que seu objetivo com o livro é sublinhar, por meio da história das cantoras, “que a caminhada das mulheres é sempre atravessada pelo machismo”. “Todas elas enfrentaram muitos obstáculos, desde pequenas até quando já eram artistas consagradas. A ideia é mostrar que não foram casos isolados: olhá-las em conjunto nos ajuda a entender que estas questões são estruturais. Além disso, o livro traça um panorama do samba nos últimos cem anos, por meio de suas grandes expoentes. Então quem se interessar pelas questões femininas ou pela história do samba vai gostar de ‘Canto de Rainhas’”, entende.

A obra

“Canto de Rainhas”

Autor: Leonardo Bruno

Editora Agir

416 páginas

R$ 89,90

Fonte: O Tempo