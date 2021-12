‘Ninguém dorme essa noite’, diz moradora da Teresa Cristina após chuva em BH

Atento ao nível do Ribeirão Arrudas, no encontro com o córrego Ferrugem, no bairro Vila São Paulo, na região Oeste de Belo Horizonte, o supervisor de RH, Luiz Carlos de Oliveira Lima, 44, diz estar saturado com a situação das chuvas no entorno da avenida Teresa Cristina.

Na noite desta terça-feira (28), a Defesa Civil de Belo Horizonte precisou interditar a via por cerca de 25 minutos, por conta do nível do ribeirão Arrudas ter subido de forma de preocupante. Felizmente o ribeirão não transbordou.

Veja fotos e vídeos da chuva e dos pontos de alagamento em BH

“Você pode ver pelo estado que a rua está. Todos os bueiros estão estourados. O volume de água no rio ainda é muito grande e o céu ainda está bastante carregado e tem a possibilidade de mais tarde ter uma chuva terrível. Você pode ter certeza que aqui de hoje para amanhã ninguém dorme. Todos vão ficar na expectativa do que vai acontecer”, lamentou.

Morador fez segundo andar para se salvar em inundações

Morador do bairro há mais de 30 anos, ele conta que há quatro precisou fazer um segundo andar na casa em que mora, para que, em caso de inundação, os parentes pudessem ficar no andar mais alto. Na casa, além dele, mora uma tia e avó de 86 anos.

“Na última enchente que teve, entrou 1,70 m de água. Só quem passa sabe o que é. A minha avó praticamente é acamada. Ela não anda, tem dificuldade. É complicado”, afirma.

