Por problemas familiares, Cuca interrompeu quatro trabalhos no futebol

O comunicado de desligamento de Cuca pegou a torcida do Atlético de surpresa, após um ano vitorioso, com a conquista do triplete alvinegro. O treinador alegou problemas familiares para deixar o time, situação que ocorreu ao menos em outros três clubes que comandou ao longo da carreira: Santos, Palmeiras e Shandong Luneng, da China.

China

No fim de 2013, Cuca deixou o Atlético de forma surpreendente. Ele já estava acertado com o Shandong Luneng, da China, enquanto dirigia o time alvinegro no Mundial de Clubes. Na semifinal, foi batido pelo Raja Casablanca, do Marrocos, ao perder por 3 a 1.

Assumiu o time chinês em janeiro de 2014, e se despediu em dezembro de 2015. No Oriente, conquistou a Copa da China logo na primeira temporada e a Supercopa do país. Para o desligamento, afirmou que tinha ‘prioridades familiares’. Cuca se dedicaria então à família antes de assumir outro trabalho.

Palmeiras

Foram apenas dois meses de ‘descanso’. Em março de 2016, o treinador aceitou a proposta para dirigir o Palmeiras. “Quando voltei (para o Brasil) em 2016, eu ia dar uma ‘refrigerada’, mas apareceu o Palmeiras e eu fui, no meio da Libertadores”, disse em entrevista à Fox Sports.

No fim de 2016, após a conquista do título do Brasileirão, o treinador deixou o clube, alegando os mesmos motivos. “É uma escolha difícil, mas que eu tive que fazer. Na verdade, como sempre disse, não era nem para eu ter vindo neste ano. Ia me dedicar apenas à minha família em 2016, mas fui convencido pelo Alexandre Mattos, pelo presidente, pelo projeto que foi apresentado a mim e, claro, pelo meu amor ao Palmeiras”, declarou.

Cinco meses depois, Cuca retornou ao Palmeiras para brigar por títulos. “Se não viesse para o Palmeiras, iria para a Ásia. Voltei a me sentir em condições de trabalhar, embora não tenha conseguido observar alguns treinamentos no mercado europeu. Pude fazer tudo certo para a minha família, hoje me sinto em condições de ajudar o Palmeiras”, disse em sua apresentação, à época.

Em outubro de 2017, após reunião entre o treinador e a diretoria, a saída ocorreu em comum acordo. Em sua segunda passagem pelo time paulista foram 34 partidas, 16 vitórias, seis empates e 11 derrotas. “Infelizmente não fui bem como ano passado. Eu vim abortando projetos da minha vida para ajudar ao Palmeiras”, concluiu.

Santos

Não demoraria muito para a cena voltar a se repetir. Cuca foi anunciado no Santos em agosto de 2020, para comandar o time por um ano. “Estou completamente recuperado (de problema no coração) e assumo em um momento que o Santos passa por um processo de reestruturação, de organização do futebol, sem condições de fazer grandes investimentos”, completou.

O contrato ia até março de 2021, um mês após o término do Campeonato Brasileiro. Porém, sua mãe e uma das filhas estavam internadas com COVID-19, e o treinador optou por antecipar sua não renovação e deixar o clube.

Vinda ao Atlético

Antes de assumir o Galo, Cuca se dividiu entre a família e o clube. É A mãe do treinador, Neide Stival, de quase 80 anos, estava internada em Curitiba após contrair a covid-19. O Galo foi comandado por Lucas Gonçalves no Campeonato Mineiro.

Fonte: O Tempo