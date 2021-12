Quer trocar o presente? Saiba quais são os seus direitos

A semana após o Natal é marcada pela troca de presentes que por algum motivo não agradaram ou vieram com defeito de fábrica. Não é à toa que as lojas costumam ficar bem cheias nos últimos dias do ano. Mas, afinal, você sabe quais são os seus direitos na hora de trocar um produto?

Se você pensa, por exemplo, que basta não gostar de algo para ter direto à troca, está enganado. A advogada Ana Luiza Coutinho, do Procon da Câmara Municipal de BH, alerta que, na compra em lojas físicas, só a troca de produtos com defeito é obrigatória.

“No caso de produto sem defeito, o fornecedor não tem a obrigação legal de trocar o produto. A empresa decide se ela vai trocar, em que condições e em que prazo”, explica.

Já se o produto vier estragado, a troca é garantida. “Produtos que apresentam defeitos sempre podem ser trocados”, diz Ana Luiza.

O Procon-BH também alerta para o fato de que, se a troca for por um mesmo produto que já ficou mais caro, essa diferença não pode ser cobrada do consumidor. Mas, por falar em consumidor, ele também precisa ter bom senso: em casos em que a troca não é obrigatória, é necessário seguir as regras da loja, como manter a etiqueta.

Sabendo os direitos, tudo fica mais fácil. A dona de casa Sirlaine Borges, de 48 anos, por exemplo, tirou o dia ontem para trocar um carrinho que deu para o neto. Ela levou o cupom fiscal e disse que não teve maiores problemas. “Foi tranquilo trocar”, afirmou

Regra para internet é outra

Se as lojas físicas só precisam trocar produtos com defeito, no caso de a compra ter sido feita pela internet, a regra é diferente. Nessa modalidade, a troca é obrigatória, independentemente de o produto ter apresentado ou não defeito de fábrica.

“A lei garante o que a gente chama de ‘direito de arrependimento’. O consumidor pode trocar o produto em sete dias ou receber o dinheiro de volta, se ele não gostar”, explica a advogada Ana Luiza Coutinho, do Procon da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

A especialista ainda destaca que, no caso de o consumidor pedir a restituição do dinheiro, valores como frete e outros encargos pagos por ele durante a compra também precisam ser devolvidos pelo lojista ao consumidor.

