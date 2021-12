Reforços do Cruzeiro vivem ambiente de incerteza após chegada de Ronaldo

O Cruzeiro buscou dez reforços no mercado da bola antes de assinar o contrato de venda ao Flamengo. Os atletas já até firmaram vínculo empregatício para a próxima temporada, mas vivem um clima de incerteza antes da apresentação na Toca da Raposa II, conforme apurado pelo Super.FC.

A compra de 90% do clube por parte de Ronaldo Fenômeno é o que gera a instabilidade nos bastidores do clube. O ex-jogador vê os contratos assinados como maléficos para o clube e não descarta desfazê-los nos próximos dias. Um nome tem a situação de rescisão praticamente selada: o zagueiro Mateus Silva, que foi campeão da Série C pelo Ituano.

Indicado por Vanderlei Luxemburgo e avalizado por Ricardo Rocha, o defensor não deve se transferir para a Toca da Raposa II em 2022. Ele deve ter o compromisso rescindido, conforme apurado pela reportagem.

Depois de duas temporadas seguidas na Série B e com constantes salários atrasados, o Cruzeiro ousou antes de assinar a alienação de 90% do clube. Nove nomes já foram anunciados para a próxima temporada — o goleiro Jaílson, o lateral direito Pará, os zagueiros Maicon e Sidnei, os volantes Filipe Machado e Pedro Castro, os meias João Paulo e Fernando Neto e o centroavante Edu —, e Danilo Avelar surgiu como uma alternativa recente.

Todos os atletas já anunciados assinaram contrato com o clube, com validade a partir de janeiro de 2022. Isso significa que os compromissos têm multas rescisórias estabelecidas. Porém, foi criado um ambiente de incerteza por parte dos jogadores. O clube não descarta tirar os atletas e nem sequer fez contato com os mesmos para explicar as situações.

Os representates de atletas consultados pela reportagem ressaltam o clima de incerteza sobre o que será o clube a partir do próximo ano. Nenhum deles foi procurado pelo atual presidente, Sérgio Santos Rodrigues, ou por representantes da gestão de Ronaldo Fenômeno — Paulo André não fez contato com os novos contratados.

O Cruzeiro inicia 2022 a fim de garantir o seu retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe foi rebaixada em 2019 e já amargará a sua terceira temporada consecutiva na Segunda Divisão do torneio nacional.

Fonte: O Tempo