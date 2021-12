Réveillon deve ser de friozinho e chuva em BH

Com previsão de chuva que começa já a partir da noite desta terça-feira (28), Belo Horizonte deve ter temperaturas em queda ao longo da semana, até o sábado (1), primeiro dia de 2022.

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura máxima na capital não passa dos 21°C na sexta-feira (31), quando acontece a virada de ano, e a previsão é a mesma para o sábado.

Já começa a esfriar em BH a partir desta quarta-feira (29), quando a máxima deve ser de 26°C, três graus a menos do que o registrado nesta terça-feira. A mínima para quarta é de 18°C, e na sexta-feira a previsão é de que os termômetros marquem 16°C na hora mais fria do dia, normalmente registrada no início da manhã.

A queda na temperatura, segundo o meteorologista Claudemir Felix, do Inmet, se deve à previsão de chuva ao longo da semana, com tempestades com trovoadas durante as tardes a partir de quarta-feira. A condição, de acordo com o especialista, é comum para a época do ano, de período chuvoso.

