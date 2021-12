Ricardo Rocha anuncia saída do Cruzeiro e agradece Luxemburgo

Ricardo Rocha deu adeus ao Cruzeiro na tarde desta terça-feira (28). Depois de a diretoria anunciar a saída da comissão técnica, o coordenador de futebol foi o responsável por comunicar o fim de sua passagem na Toca da Raposa II.

“A todos os torcedores do Cruzeiro, meu muito obrigado, vocês me receberam com muito carinho e respeito. Saio com a sensação de dever cumprido, chegamos com a missão de não cair para série C, não caímos. O Cruzeiro precisava de investidores e parceiros, fui atrás e consegui. Precisávamos de jogadores e não podíamos contratar, fiz questão de olhar na base, trouxemos para o time principal alguns nomes, como vocês devem saber”, afirmou por meio de texto no Instagram.

“Entendo que os os novos gestores queiram seguir outro caminho, mas não posso deixar de agradecer Luxemburgo, que apostou e confiou em mim e assim juntos pudemos fazer muito dentro daquilo que era possível. Eu sei que fizemos e por isso saio grato e em paz. Nosso corpo técnico foi guerreiro, nos unimos e acreditamos para fazer a diferença. Obrigado Luxemburgo, Mauricio Copertino, Antonio Mello e todos os jogadores e funcionários do Cruzeiro. Um agradecimento especial ao Pedrinho BH por ter acreditado no nosso trabalho, sem ele muita coisa não teria caminhado”, acrescentou.

Fonte: O Tempo