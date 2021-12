Ronaldinho vai resenhar com os fãs em seu aplicativo oficial

O craque Ronaldinho Gaúcho vai fazer a alegria dos fãs nesta quarta-feira (29), quando estará on-line, a partir das 12, em uma live em seu aplicativo oficial, o Ronaldinho App.

R10 vai conversar com torcedores, falar sobre bastidores da carreira e bater um papo sobre seus famosos “rolês aleatórios”. O acesso para participar da live é gratuito. O download do aplicativo oficial do jogador também é gratuito. Está disponível para sistemas operacionais Google Play e Apple Store.

Os torcedores também poderão enviar perguntas que serão respondidas pelo craque. O envio será pelo aplicativo oficial e basta mandar no comentário da postagem em que a live estará destacada.

Esta será a primeira vez em que Ronaldinho vai responder perguntas dos seus fãs através do seu aplicativo oficial. A atividade, inclusive, passará a ser frequente em 2022 já que se trata de uma forma eficiente de aproximá-lo ainda mais dos seus fãs.



Desenvolvido pela Jet Media Network, o aplicativo oficial Ronaldinho App dá a chance de seus fãs de encontrarem o craque, de conversar com outros fãs mundo afora, de acompanhar toda as mídias sociais do jogador e assistir vídeos exclusivos.



O aplicativo também oferece a oportunidade de seus fãs fazerem upload de seus gols em jogos no Fifa, vídeos de freestyle e muito mais como seções de e-commerce e toda funcionalidade de comunidade. Tudo isso com um único objetivo: a criação de uma experiência de usuário aprimorada para ficar ainda mais próximo do R10.

Fonte: O Tempo