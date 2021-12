Secretaria de Saúde confirma 130 casos de ômicron em Minas

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou, na tarde desta terça-feira (28), que foram identificados 130 casos positivos para a variante ômicron no Estado. Há ainda outros 14 casos suspeitos, que dependem de uma confirmação por meio de sequenciamento genético. A reportagem de O TEMPO já havia antecipado que o laboratório Hermes Pardini identificou 95 casos em Minas entre os dias 10 e 22 de dezembro.

A grande maioria dos casos foi notificada em Belo Horizonte. De acordo com a SES-MG, foram 85 na capital. Também foram identificados casos positivos para ômicron em Extrema (19), Betim e Lagoa Santa (4 cada), Itaúna e Lavras (3 cada), Contagem, Passa Quatro, Três Pontas e Varginha (2 cada), Campos Gerais, Passos, Sete Lagoas e Maria da Fé (1 cada).

Todos os casos são leves, não havendo necessidade de internação hospitalar, apenas com isolamento domiciliar, cumprindo os protocolos de saúde e sanitários.

A secretaria confirma que parte dos casos é de transmissão comunitária. “Entre os casos positivos do estado, há registros de pacientes sem histórico de viagem internacional ou contato com caso confirmado da nova variante ou algum viajante que tenha chegado do exterior. Diante das investigações realizadas, número de confirmações e distribuição dos casos pelo território, já é possível afirmar que existe transmissão comunitária da variante Ômicron no estado”, afirma a secretaria, por meio de nota.

Quanto ao perfil demográfico dos casos identificados com a variante Ômicron notificados à SES-MG, a idade variou entre 5 e 68 anos, com mediana de 36 anos. Um total de 69 casos do sexo feminino (53,1%), 60 casos do sexo masculino (46,2%) e um sem informação (0,8%).

A SES-MG afirma que mantém o monitoramento genômico e a vigilância epidemiológica acompanhando a incidência da doença causada pelo coronavírus no estado. A secretaria reforça que os dados são dinâmicos e podem ser atualizados a qualquer momento.

Além disso, a SES-MG enfatiza a importância da vacinação contra Covid-19 (esquema completo e dose de reforço), bem como as recomendações sanitárias, como o uso correto de máscaras, lavagem das mãos com frequência e evitar aglomerações.

