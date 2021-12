América mira contratação de seis jogadores para disputar Libertadores

Com o foco em disputar a Libertadores na próxima temporada, a diretoria do América trabalha para repor as saídas de jogadores e iniciar 2022 com o pé direito. Marcus Salum revelou que seis são as posições pretendidas para completar o plantel.

“Nós temos um jogo da pré-libertadores (em fevereiro). Estou preocupado em montar o 11 do América. (…) Não vou abrir mão de um centroavante, dois zagueiros, um jogador de beirada. O quarto jogador que estamos olhando é um lateral-direito para a reserva do Patric, porque o Diego (Ferreira) saiu. E o sexto jogador é o terceiro zagueiro, já que o Anderson saiu”, declarou, em entrevista ao canal Hora do Coelho.

O coordenador de futebol clube-empresa ainda explicou porque os nomes ainda não foram anunciados oficialmente. “Temos dois zagueiros em negociações, em nível bom. Um terceiro zagueiro, estamos negociando. Na hora que assinar, vai aparecer. Serão as primeiras que vamos conseguir fechar, mas não posso dizer nada porque vai atrapalhar. Tem jogador que tem contrato em clube, que tem que esperar prazo”, disse.

O dirigente afirmou que não está preocupado em montar todo o elenco de 2022 nesta virada de ano, pois o clube tende a perder outras oportunidades. “Vamos montar a base, um time principal. Jogadores competitivos do nível dos que saíram. Esse negócio de ‘tem que montar no início do ano’, não tem que montar no início do ano. Você gasta seu dinheiro todo e perde as oportunidades. Você tem que ter um time competitivo”, afirmou.

Por fim, Salum explicou que as poucas contratações contribuem para que os jovens das categorias de base tenham mais espaço no time. “Vão nos permitir receber o Gustavinho, Kawê, Carlos, Arthur. Ter uma base de time, começar o ano preparado para enfrentar o Guaraní (do Paraguai)”, concluiu.

Fonte: O Tempo