Belo Horizonte será sede de etapa do Circuito Mundial de Beach Tennis

Entre os dias 23 e 27 de março as principais feras do circuito mundial de Beach Tennis irão brigar pelos troféus e pela premiação total de US$ 4 mil (cerca de R$ 22 mil), e o local já está definido: Belo Horizonte.

As inscrições já estão abertas e a organização prevê 600 atletas. Primeiro evento mundial da história da capital mineira conta pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

O Casa Dipraia +Calçadão , espaço esportivo que contempla a infra-estrutura completa para receber os atletas em nove quadras sendo cinco cobertas e quatro descobertas. Ao todo são esperados 600 atletas divididos nas categorias profissionais masculino e feminino, amadoras A, B, C e D, veteranos e juvenis.

O Beach Tennis chegou ao Brasil em 2008 e com apenas treze anos no país já possui mais de 400 mil praticantes, cerca de um terço do mundo todo. Ricardo Aloise, diretor do evento, destaca a importância da primeira competição na capital mineira: “É um desejo de todos nós. Belo Horizonte merece ser palco de um grande evento na modalidade, e estamos trabalhando muito para oferecer a melhor estrutura para os atletas e ao público geral que virá acompanhar os jogos”.

Fonte: O Tempo