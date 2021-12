BH convoca novas faixas etárias para dose de reforço contra Covid; veja datas

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta quarta-feira (29) a convocação de novas faixas etárias para o recebimento da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A partir do dia 10 de janeiro, pessoas com idades entre 57 e 54 anos começam a receber o imunizante. Também serão convocadas pessoas de 33, 32, 28 e 27 anos que tenham recebido a segunda dose da Coronavac há pelo menos 4 meses.

Segundo a PBH, o chamamento ocorre de forma gradativa para evitar aglomerações. Para receber o reforço do imunizante, é necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF até o local de vacinação.

Vale destacar que a dose de reforço é aplicada apenas naqueles cuja segunda dose tenha completado, pelo menos, 4 meses.

Confira o cronograma da vacinação em Belo Horizonte:

Dia 30/12, quinta-feira: dose de reforço para pessoas com comorbidades, de 41 a 18 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 31/12, sexta-feira: repescagem da dose de reforço para gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente (com e sem BPC) e com síndrome de Down – a partir de 18 anos, e para pessoas com comorbidades, com idade entre 59 e 18 anos. A dose de reforço é aplicada em pessoas cuja segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 03/01, segunda-feira: dose de reforço para trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário de passageiros, metroviários, aeroviários, ferroviários, caminhoneiros, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 04/01, terça-feira: dose de reforço para trabalhadores da educação infantil, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 05/01, quarta-feira: dose de reforço para trabalhadores da educação do ensino fundamental, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 06/01, quinta-feira: dose de reforço para trabalhadores da educação do ensino médio, profissionalizante, EJA (Educação jovens e adultos) e superior, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 07/01, sexta-feira: dose de reforço para pessoas de 59 e 58 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 10/01, segunda-feira: dose de reforço para pessoas de 57 e 56 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 11/01, terça-feira: dose de reforço para pessoas de 33 e 32 anos – que receberam Coronavac, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 12/01, quarta-feira: dose de reforço para pessoas de 28 e 27 anos – que receberam Coronavac, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 13/01, quinta-feira: dose de reforço para pessoas de 55 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Dia 14/01, sexta-feira: dose de reforço para pessoas de 54 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. Repescagem da dose de reforço para todos os grupos e faixas etárias já convocadas: a dose de reforço é aplicada em pessoas cuja segunda dose tenha completado 4 meses.

