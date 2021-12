BH terá chuva forte e trovoadas pelo menos até o próximo domingo, alerta Inmet

Os próximos quatro dias em Belo Horizonte serão com chuva forte e trovoadas isoladas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de água que deve cair na capital mineira até o próximo domingo (2) será alto. Por isso, a atenção deve ser redobrada.

Nesta quarta-feira (29), segundo a Defesa Civil, a precipitação será entre 30 e 50 milímetros. O temporal será acompanhado de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, informou o órgão. O volume é semelhante ao registrado na terça-feira (28), quando um temporal causou transtornos e interditou vias do município.

Meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo explicou que a chuva forte é típica deste período do ano. “Áreas de instabilidade estão atuando em diversas regiões de Minas Gerais, incluindo a região metropolitana de BH. Elas são típicas do Verão, provocam chuva forte e vão permanecer pelo menos até o dia 2”, esclareceu o especialista.

Temperatura por dia

Nesta quarta, os termômetros em BH devem oscilar entre 17ºC e 27ºC. A umidade relativa do ar no período da tarde ficará em torno dos 50%. Na quinta-feira (30), a máxima não deve ultrapassar os 23ºC, enquanto a mínima deve ficar em 18ºC.

O último dia do ano será um pouco mais frio, com mínima de 16ºC e máxima de 21ºC. Já no dia 1º de janeiro os termômetros não devem ultrapassar os 22ºC e, durante a madrugada, deve registrar 16ºC.

Dicas de segurança durante a chuva:

– Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

– Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

– Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

– Atenção especial para áreas de encostas e morros.

– Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

– Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

– Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Fonte: O Tempo