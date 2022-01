CDL solicita à PBH e à Câmara congelamento do IPTU na capital

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) informou na noite desta quarta-feira que solicitou à Prefeitura da capital e à Câmara Municipal o congelamento do valor do IPTU de 2022. O imposto tem aumento previsto de 10,4% em relação ao valor referente a 2021.

De acordo com o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, o congelamento do imposto é essencial, considerando os prejuízos e perdas financeiras ocorridas por conta da pandemia, entre 2020 e 2021. “O não reajuste dos valores de tributos, como o IPVA e o IPTU, é necessário para a recuperação da economia municipal, do comércio e da geração de empregos”, acredita.

Para reforçar o pedido, o presidente ainda cita exemplos de cidades que tomaram a mesma medida, como Curitiba, Campo Grande e Porto Alegre, esta última, que manterá o valor do imposto congelado até 2026.

Para Marcelo de Souza e Silva, o congelamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), anunciado nesta quarta pelo governador Romeu Zema, pode impactar de forma positiva na tomada de decisão para o não reajuste do IPTU.

Em contato com a reportagem de O TEMPO, a prefeitura da capital afirmou que, em caso de pagamento à vista do IPTU 2022 o valor mantém-se o mesmo cobrado em 2021, já que há um desconto de 10%. “Além disso, todas as dívidas tributárias existentes até 31 de dezembro de 2020 puderam ser renegociadas com descontos de 100% de juros e multas”, informou o secretário municipal de Fazenda, João Antônio Fleury, por meio da assessoria de imprensa da PBH.

A reportagem também entrou em contato com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

