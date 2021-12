Centros de Saúde de BH terão horário ampliado por causa da gripe; veja quais

Com o crescimento da demanda de atendimento em Unidades de Saúde de Belo Horizonte, causados principalmente pelo aumento de casos de doenças respiratórias como sindromes causadas por bactérias, vírus e a própria H3N2, a prefeitura da capital anunciou, na tarde desta quarta-feira (29), que nove Centros de Saúde terão o horário de atendimento estendido.

A medida, que começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2022, abarca unidades de nove regionais da capital. Com a mudança, os Centros de Saúde funcionarão de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 22h.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Jackson Machado, três pontos principais foram levados em conta para escolher os nove Centros de Saúde a terem o horário de atendimento ampliado: estrutura física da unidade, capacidade de absorver novos profissionais e possível proximidade com uma UPA.

Veja os Centros de Saúde que terão o horário ampliado:

Barreiro: Tirol

Centro Sul: Nossa Senhora Aparecida

Leste: Vera Cruz

Nordeste: Cachoeirinha

Noroeste: Califórnia

Norte: Floramar

Oeste: Vila Imperial

Pampulha: Santa Terezinha

Venda Nova: Jardim Europa

Atendimento nas UPAs

A ação também tem como objetivo desafogar as UPAs, que têm sofrido com o aumento da demanda de pacientes e com a superlotação. Segundo o secretário municipal somente no último dia 27 de dezembro, foram 3553 pessoas atendidas em uma das unidades da capital. A média é de 2 mil. “A grande maioria tinha doenças respiratórias. 75,1% dessas pessoas atendidas foram classificadas como verdes, ou seja, poderiam ser atendidas em uma unidade que não era de urgência”.

Jackson Machado reitera que as unidades devem ser procuradas apenas em casos mais graves. Em suspeita de Covid, por exemplo, falta de ar é um sintoma que deve ser direcionado a UPA. Ocorrências mais leves podem ser encaminhados para Centros de Saúde.

Fonte: O Tempo