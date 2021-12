Chuva em BH: Centro-Sul e Barreiro receberem mais volume de água nas últimas 24h

As regiões Centro-Sul e Barreiro foram as mais afetadas pela forte chuva que caiu em Belo Horizonte na última terça-feira (28). Balanço da Defesa Civil municipal revela que, em 24 horas, o volume de precipitação foi de 48,7 milímetros (mm) na Zona Sul da cidade, e de 46,4 mm no Barreiro.

Em seguida, conforme o levantamento aparecem a região Leste (24,6 mm), Nordeste (23 mm), Oeste (20,4 mm), Norte (17,2mm) e Noroeste (16 mm). Em Venda Nova choveu 12,4 mm no período e a Pampulha registrou o menor volume, com apenas 8,8 no período de um dia.

Para esta quarta-feira (29), a previsão é de mais chuva. Segundo a Defesa Civil, a precipitação será entre 30 e 50 milímetros. O temporal será acompanhado de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, informou o órgão.

Fonte: O Tempo