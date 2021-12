Chuva em Minas já deixou mais de 40 mil vítimas, informa Defesa Civil

Minas Gerais contabiliza 40.084 vítimas de temporais desde o início do período chuvoso, em outubro deste ano. O balanço da Defesa Civil Estadual, divulgado nesta quarta-feira (29), revela que foram 8.919 pessoas prejudicadas nas últimas 24 horas.

No total, 10.200 moradores de Minas ficaram desalojados (impedidos de entrar em casa temporária ou definitivamente) e 2.401 desabrigados (perderam os imóveis e necessitaram de abrigo do governo).

O território mineiro contabiliza ainda seis mortos e 50 feridos por causa das tempestades. No Estado, não há desaparecidos por conta da chuva. As condições das outras vítimas não foram detalhadas no boletim.

O levantamento também mostra que 83 municípios relataram danos humanos por causa da chuva. Deste total, 10 decretaram situação de emergência.

Nesta quarta, o governador Romeu Zema (Novo) visitará Salinas e outras cidades do Norte de Minas, as mais afetadas por temporais nas últimas 24h, para acompanhar pessoalmente as operações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil nos municípios.

Previsão do tempo

Uma forte chuva, com volume semelhante ao que castiga cidades da Bahia, está prevista para atingir regiões de Minas Gerais pelo menos até o próximo domingo (2). As regiões em alerta, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são: Centro, Triângulo Mineiro, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Sul de Minas, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e região metropolitana de Belo Horizonte.

No Norte de Minas, uma das regiões mais afetadas pela chuva de terça-feira (28), além do Vale do Jequitinhonha, a chuva tende a diminuir a partir desta quarta-feira (29), prevê o Inmet.

Fonte: O Tempo