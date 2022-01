Chuvas em Minas: Romeu Zema promete ajuda às cidades

Zema viu de perto os problemas causados pelas enchentes e reiterou todo o apoio aos atingidos



O governador Romeu Zema (Novo) prometeu ajudar os municípios mineiros que têm sido atingidos pelas fortes chuvas. Uma verba federal também é aguardada para reconstruir moradias destruídas. Os valores, porém, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), só serão divulgados “após o diagnóstico dos danos e o encaminhamento dos planos de trabalho pelas prefeituras e/ou governos estaduais”.

Em visita a Salinas, uma das cidades afetadas pelas chuvas, no Norte do Estado, Zema afirmou que o governo tem “tomado todas as providências possíveis para que as pessoas afetadas sofram o mínimo”

“Às vezes, as pessoas perderam tudo que tinham dentro de casa, algumas delas perderam até a casa. É importante o governo do Estado estar presente, conversar com a população, com os prefeitos, para agir de forma rápida e trazer uma solução adequada para quem está enfrentando este momento tão triste”, afirmou o governador.

Uma das medidas que serão tomadas será a antecipação do pagamento da dívida do governo de Minas com as prefeituras afetadas.

“Já antecipamos (parcelas) para municípios com estado de calamidade decretado e vamos proceder da mesma maneira com estes. Vamos acompanhar qualquer necessidade adicional”, afirmou ele.

O TEMPO procurou a administração estadual, no entanto não obteve resposta dos valores que serão repassados.

Durante a visita a Salinas, Zema também destacou a verba federal que deverá ser recebida pelo Estado.

“Conversei com o ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), e o governo federal comprometeu repassar verba que vai ajudar”, disse ele.

De acordo com o secretário de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, coronel Alexandre Lucas, a disponibilização dos recursos vai depender da demanda dos municípios e da reserva no Orçamento da União para o ano de 2022. Lucas explica que todo ano o governo reserva parte do Orçamento para esse fim.

“O valor vai depender do que for disponibilizado pelo governo federal no Orçamento do ano que vem, além das demandas dos municípios que terão que comprovar o que foi destruído. O governo precisa aportar recursos no Orçamento. Geralmente isso é feito por meio de Medida Provisória de Crédito Extraordinária. Teremos que aguardar a edição dessa medida. Mas, se os municípios não demandarem, o dinheiro não chega, porque precisamos saber o que foi destruído”, explicou.

Em todo o Estado, desde o início do período chuvoso, em 1º de outubro, mais de 40 mil habitantes foram afetados pelas tempestades, e 6 pessoas morreram.

Fonte: O Tempo