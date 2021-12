Concurso do IBGE tem inscrições prorrogadas, Contagem tem 632 vagas

As inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para atuação no Censo 2022 que se encerrariam nesta quarta-feira (29) foram prorrogadas até o dia 21 de janeiro. Em Contagem, são 632 vagas temporárias com salários que variam de R$ 1400 a R$ 2830.

As oportunidades são para as funções de agente censitário supervisor (ACS), agente censitário municipal (ACM) e recenseador, este último, que atua na aplicação dos questionários do Censo na casa dos moradores.

Os contratos têm duração de três meses para recenseadores, e cinco meses para agentes censitários. O prazo, porém, pode ser prorrogado caso o agente não consiga concluir o Censo durante o período do contrato.

São 571 vagas para recenseador, 56 vagas para agente censitário supervisor e cinco vagas para agente censitário municipal.

As inscrições para todos os cargos poderão ser realizadas através do site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.

Para a função de recenseador, é exigido ensino fundamental completo. Já para a função de agente censitário, é exigido ensino médio completo.

Veja os editais para os cargos:

Agente censitário municipal e supervisor

Recenseador

Salários

Recenseador

Neste cargo, o trabalhador é remunerado por produção, veja as estimativas de salário:

25 horas semanais: R$ 1400,72

30 horas semanais: R$ 1710,06

40h semanais: R$ 2270,36

50h semanais: R$ 2830,68

Agente Censitário Municipal

Remuneração de R$ 2100 mais auxílio alimentação de R$ 458 e transporte

Agente Censitário Supervisor

Remuneração de R$ 1700 mais auxílio alimentação de R$ 458 e transporte

