Copacabana terá três postos de saúde para emergência no réveillon

O réveillon na Praia de Copacabana vai ter três postos médicos equipados e preparados para o atendimento a casos de urgência e emergência. A estrutura foi montada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio).

As unidades começam a funcionar ao meio-dia de sexta-feira (31) para aplicação das vacinas contra a covid-19, seja da primeira dose (D1) para aqueles que eventualmente ainda não tenham sido vacinados, da segunda e (D2) e da dose de reforço (DR).

“Com isso, a SMS-Rio amplia o acesso à vacina, para que todos tenham a oportunidade de serem imunizados, no esforço para afastar de vez a pandemia. A vacinação será oferecida até às 17h e é preciso que a pessoa que for se vacinar apresente documento de identidade e CPF”, informou a secretaria.

A partir das 17h30 até as 4h do dia 1º de janeiro, os postos atenderão os pacientes em situações de urgência e emergência como mal-estar, traumas e cortes. Para os casos mais graves, a estrutura inclui 30 ambulâncias com suporte de unidade de terapia intensiva (UTI) móvel para remoção dos pacientes para unidades de pronto atendimento (UPAs) ou para hospitais. Os veículos foram disponibilizados pela secretaria e pela Riotur. Cada um terá equipes próprias com médicos, enfermeiros e motoristas.

“Desta forma, entre fixos nos postos e embarcados nas ambulâncias, serão ao todo 249 profissionais envolvidos na operação (incluindo 58 médicos e 48 enfermeiros), fora as equipes de vacinação”, completou a secretaria.

Localização

Os postos serão montados ao longo da Avenida Atlântica, sendo uma na altura da Rua Princesa Isabel, outro na altura da Rua República do Peru e o terceiro na altura da Praça do Lido. Segundo a SMS-Rio, todos dispõem de recursos assistenciais para eventos com múltiplas vítimas.

“Cada posto terá área física em torno de 200 metros quadrados, leitos clínicos e outros com suporte avançado (com respirador, monitor) e poltronas de hidratação, além de equipamentos, instrumentos e medicamentos para o atendimento de emergência”, informou.

A equipe para de assistência é composta de 28 médicos, 18 enfermeiros e 33 técnicos de enfermagem. O esquema conta com 20 funcionários operacionais/administrativos e mais 30 duplas de maqueiros para auxiliar no deslocamento de pessoas que precisarem da pista ou areia até os postos médicos.

Alerta

A SMS-Rio reforçou o alerta para que pais ou responsáveis fiquem atentos às crianças e recomendou que elas tenham pulseira de identificação, além de portar cópias de identidade e número de telefone de contato para o caso de se perderem.

“Outras recomendações importantes para quem for ao evento são moderação no uso de bebidas alcoólicas; tomar cuidado com as condições de preparo e preservação dos alimentos a serem ingeridos; não deixar de tomar os medicamentos de uso contínuo; não andar descalço”, apontou.