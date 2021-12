Dirigente explica renovação com Zárate e afirma: ‘50% de chance’

O América segue com as negociações para renovar o contrato de Zárate, que se encerra nesta sexta-feira (31). Há esperança e otimismo por parte da diretoria, em contrapartida, há incerteza e questões financeiras que emperram as tratativas junto ao argentino.

“Estou preocupado em renovar o Zárate. Lógico que estamos olhando um monte de coisas, fazendo propostas, conversando. Ainda não evoluímos”, revelou Marcus Salum, em entrevista ao canal Hora do Coelho, sobre as tratativas, que se arrastam há cerca de três semanas.

Segundo o dirigente, o desfecho ainda é incerto devido a detalhes financeiros e de interesses pessoais do jogador, como sua família. “O Zárate tem 50% de chance de fazer ou não fazer (renovação). A gente não sabe o que ele está pensando direito, se ele quer ficar ou não. (…) A gente conversa, a proposta já andou muito, já tem umas cinco propostas. Tem uma dificuldade de pequenos valores”, disse.

Euler Araújo, membro do conselho administrativo do América, e responsável pela administração do futebol é quem está à frente das negociações com Zárate.

No início de dezembro a permanência do jogador era dada como certa nos bastidores do clube, como apurou a reportagem do Super.FC. O atacante chegou a ser sondado pelo Grêmio, e teve proposta dos Estados Unidos.

A intenção da diretoria é que o atacante argentino venha de vez para Belo Horizonte. “Ele tem seus problemas, ainda é muito ligado à Argentina. Mas não desisti de trazer o Zárate. Nós temos boas chances de mantê-lo aqui”, afirmou Salum. O jogador chegou a dizer em outubro deste ano que para renovar o contrato falaria com sua esposa, a modelo Natalie Weber, para então decidir.

Se o América não conseguir renovar com o atacante, deve ir ao mercado para buscar substituto para a posição. No momento, a diretoria trabalha para contratar seis atletas.

Mudou o patamar

A vinda de Zárate para o América pegou a todos de surpresa, pelo receio da diretoria com jogadores estrangeiros e pela qualidade e experiência do jogador. Não demorou muito para que caísse nas graças do torcedor americano, e conquistar também o respeito de todos no clube.

“O Zárate deu muito certo! Foi um dos responsáveis pela transformação. O Zárate veio mudar a cabeça do clube. É um jogador ganhador, tem seus problemas físicos, mas é um ganhador. Ele não admitiu, hora nenhuma, que o América não ia alcançar tudo que alcançou”, declarou Salum.

O argentino que tem passagens por Boca Juniors, Watford, Internazionale e Lazio, chegou ao clube no fim de agosto. Em quatro meses, foram 16 jogos pelo Campeonato Brasileiro, um gol marcado e duas assistências. Zárate está de férias, na Argentina.

Fonte: O Tempo