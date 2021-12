Felipe Neto, MC Loma e Inês Brasil: internautas especulam os famosos do ‘BBB 22’

O ‘BBB 22’ só estreia em 17 de janeiro do ano que vem, mas os fãs do reality show da Globo estão ansiosos pelo início da atração, que será apresentada por Tadeu Schmidt. Nesta quarta-feira (29), o “Big Brother Brasil” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e causou burburinho entre os internautas, que começaram a especular nomes de famosos que estarão na casa mais vigiada do Brasil em 2022. Felipe Neto, MC Loma e Inês Brasil são apontados como os novos participantes do programa.

Bastou que eles colocassem emojis em seus perfis no Twitter para que os internautas vissem isso como um sinal. Felipe Neto, por exemplo, colocou uma coruja na frente de seu nome; já Inês Brasil escolheu um cacho de uva como ícone.

SE EU ESTIVER SONHANDO, ME ACORDE AGORA! INÊS BRASIL, FELIPE NETO E MC LOMA NO #BBB22 ? 📢📢📢📢 pic.twitter.com/skO6RLPnEa — Darlisson Florentino (@darliflorentino) December 29, 2021

“Se eu estiver sonhando, me acorde agora! Inês Brasil, Felipe Neto e MC Loma no BBB 22?”, um fã do reality se entusiasmou. “Gente, mas eu acho que em um mês de canal dele já gera o que ele ganharia no programa e até mais… não faz sentido ir não”, comentou outro, descrente sobre a entrada de Felipe Neto na casa.

O que se sabe até agora é que o formato Camarote, com participantes famosos, e Pipoca, que seleciona brothers e sisters entre anônimos, será mantido. A Globo ainda não confirmou nenhum nome do “BBB 22”.

Ainda sobre as especulações, o jornalista e colunista do site Metrópoles, Leo Dias, afirmou que o ex-ginasta Diego Hypólito, o surfista Pedro Scooby, a influenciadora digital Sammy Lee, mulher do ex-BBB Pyong, e o ator Arthur Aguiar estarão na 22ª edição do reality. Coincidentemente, Arthur também tem um emoji, uma folha do trevo da sorte, em seu perfil no Twitter.

Fonte: O Tempo