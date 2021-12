Foco total em Jorge Jesus

O foco da diretoria do Atlético é mesmo trazer Jorge Jesus para a vaga de Cuca, que deixa o Galo após um ano repleto de conquistas. Ninguém da diretoria atleticana se assustou completamente com o pedido do treinador, que alegou questões pessoais para não continuar no clube. Apesar da saída, o treinador deixa as portas abertas no Atlético. A diretoria do Galo, inclusive, fez o que foi possível para manter Cuca, inclusive dando a possibilidade de voltar apenas em fevereiro de férias, fazendo com que o técnico pudesse descansar nesse período de pré-temporada. Mas não teve como. A grande dúvida agora é se o treinador português, que é conhecido do ex-presidente atleticano Ricardo Guimarães, vai trazer ou não toda sua comissão técnica, caso realmente acerte com o Atlético. Hoje, o Galo tem uma comissão fixa, que presta bons serviços. E, claro, não seria uma contratação barata trazer mais vários profissionais, apesar de ter boas referências do trabalho do grupo no Flamengo, dirigido por Jorge Jesus em 2019. Vamos aguardar os próximos capítulos, que prometem ser interessantes. Um abraço!

Fonte: O Tempo