Homem é preso suspeito de matar a companheira no Natal em Ipatinga

Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (29) pelos crimes de ocultação de cadáver e feminicídio em Ipatinga, no Vale do Aço. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de matar a companheira, de 35 anos, na noite de Natal.

Ainda, conforme a PCMG, o suspeito havia levado a vítima e os três filhos para celebrarem a data em um sítio onde ele trabalhava como caseiro. Levantamentos realizados pela Delegacia de Homicídios, apontam que o homem teve uma crise de ciúmes após acessar mensagens no celular da vítima e a matou sem que as crianças percebessem. Após cometer o feminicídio, ele utilizou uma caminhonete para levar o corpo da mulher até uma área situada no Córrego Ipaneminha, na região.

A vítima, que estava desaparecida desde o dia 25, foi encontrada no local. Câmeras de segurança mostram o veículo do investigado indo e voltando do local onde o corpo da mulher foi encontrado. Uma testemunha também reconheceu o suspeito.

O carro foi apreendido e será submetido a um exame pericial.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

