Mais uma vítima da tragédia da Vale em Brumadinho é identificada no IML de BH

A Polícia Civil informou na tarde desta quarta-feira (29) que mais uma vítima morta na tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, na região metropolitana, em janeiro de 2019, foi identificada. Segundo a instituição, trata-se de Lecilda de Oliveira de 49 anos que trabalhava na Vale como analista de operação.

O rompimento da barragem causou a morte de 270 pessoas e com a identificação da nova vítima, seis ainda continuam desaparecidas. A Polícia Civil informou ainda que a identificação se deu por meio de exame de DNA e o segmento corpóreo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte no dia 1º de setembro deste ano.

“É uma análise complexa, onde a gente trabalha com remanescentes que são ossos, um material de difícil obtenção de DNA. Mas ele também permitie uma maior conservação do material. Então são remanescentes ideias para que a gente possa fazer essa identificação com mais de dois anos e meio da tragédia”, explicou o perito e chefe Laboratório de DNA do Instituto de Criminalística, Higgor Dornelas.

O perito também confirmou que cerca de 30 amostras ainda estão em análise no laboratório do IML de Belo Horizonte. A última vítima havia sido identificada no dia 10 de novembro deste ano e tratava-se de um homem de 55 anos.

No último dia 6 de outubro foi identificado o corpo da enfermeira Angelita Cristiane Freitas Assis, de 37 anos. Ela era casada e deixou dois filhos. Em agosto, o corpo de Juliana Creizimar de Resende Silva, que tinha 33 anos também foi identificado. Ela deixou um casal de gêmeos que, na época, tinha apenas 10 meses de vida. Os bebês também perderam o pai na tragédia. O corpo dele tinha sido identificado anteriomente.

Fonte: O Tempo