Mbappé garante que tem “100%” de chances de ficar no PSG até o fim da temporada

O atacante do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, garantiu “100%” que vai “terminar a temporada” vestindo a camisa de seu clube atual, durante uma entrevista transmitida nesta terça-feira pela CNN.

Questionado sobre uma possível saída da equipe francesa durante a janela do mercado de janeiro, o astro de 23 anos, que em uma série de rumores é frequentemente colocado próximo ao Real Madrid, respondeu com um sorriso: “Em janeiro não. Estou no PSG e estou muito feliz. Há 100% de chances de eu terminar a temporada (no Paris Saint-Germain)”.

“Vou dar o máximo para vencer a Liga dos Campeões, a Liga (francesa) e a Copa da França”, acrescentou.

Em relação ao duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, Mbappé considerou que o PSG está “pronto” e que seu clube tem “time para vencer”.

“A única coisa que tenho em mente é vencer o Real Madrid em fevereiro e março”, disse ele.

O atacante “não se arrepende” de ter compartilhado sua intenção de deixar o clube no início da atual temporada: “Fui sincero. Disse o que estava no meu coração (…) Mas, claro, estou feliz por ficar, por jogar com Lionel Messi e com os demais”.

