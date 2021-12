Moradores de Ibirité têm casas invadidas após córrego transbordar com a chuva

Moradores do bairro Jardim das Rosas, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, amanheceram nesta quarta-feira (29) retirando a lama e os restos de móveis de dentro de casa. O córrego Jardim das Rosas, que corta a região, transbordou após a forte chuva da última terça-feira (27). Apesar dos inúmeros prejuízos, ninguém se feriu.

A auxiliar de serviços gerais Simone Marcelina, de 47 anos, mora em frente ao rio. A água entrou com tanta violência na casa dela que nenhum móvel ficou de pé. Para se ter uma ideia da força da enxurrada, a geladeira da família foi arremessada contra a parede, caiu deitada no chão da cozinha e se misturou com a lama.

No momento da chuva, Simone não estava em casa. Ela foi avisada pela nora grávida que estava na residência que a água tinha tomado conta da moradia da família.

“Quando minha nora me ligou avisando sobre a enchente, só pedi para ela sair de casa. Quando cheguei vi tudo perdido. Meus móveis estão indo para o caminhão de lixo. Agora é limpar a casa e agradecer que a família está bem”, contou com lágrimas nos olhos a auxiliar de serviços gerais.

O aposentado Geraldo Neri de Souza, de 73 anos, também mora nas proximidades do córrego. Na parede da casa dele ficou a marca que a água alcançou, mais de um metro e meio, segundo ele. Quantidade suficiente para misturar com lama os bens que ele demorou uma vida inteira para adquirir.

Para se salvar da forte enxurrada, o idoso se abrigou na casa da filha, que mora no segundo andar da moradia dele.

“A chuva começou por volta das 17h e terminou às 20h30, suficiente para a água subir e levar tudo. Estava em casa na hora da chuva, a única coisa que deu para salvar foi o berço do meu neto, que ainda nem foi montado. A água estava tão forte que não me arrisquei para tentar salvar mais nada. Como minha filha mora na parte de cima da casa, me abriguei lá”, disse o aposentado.

Parte de uma casa desmoronou

Na casa do aposentado João Lino Mendes, de 55 anos, a história foi ainda pior. As paredes da sala e do quarto dele não resistiram a intensidade da água e caíram. Munido com uma pá e uma enxada ele tirou de dentro de casa todo barro trazido com a enxurrada, entulhos e os restos dos móveis da família.

“Moro com mais seis pessoas, vamos ficar na casa de parentes porque não tem como ficar aqui. Ainda vamos ver o que fazer para reconstruir a nossa casa. Aqui é o único lugar que temos, ” contou o aposentado.

Outras enchentes

Ainda conforme o aposentado, os moradores da região já passaram por outras enchentes. A última foi no ano de 2020, devido às fortes chuvas ocorridas em janeiro daquele ano. Mas essa, para ele, foi a mais agressiva.

“A chuva de ontem foi muito mais forte. Na última enchente minha casa ficou de pé e perdi poucos móveis. Dessa vez perdi tudo”, João Lino.

Bacias de contenção estão sendo construídas

O prefeito de Ibirité, Willian Parreira (Avante), esteve na região alagada. Segundo ele, bacias de contenção estão sendo construídas para minimizar as enchentes na região.

“Estamos realizando uma grande obra, está sendo feita uma enorme bacia de contenção com a capacidade de mais de 35 mil metros cúbicos. A expectativa é que essa obra fique pronta até as próximas chuvas do ano que vem. Tenho certeza que o mais rápido possível essa obra vai ficar pronta para que episódios como este para de se repetir aqui no Jardim das Rosas, infelizmente a área é considerada de risco,” pontuou o prefeito.

Mais chuvas

Ainda de acordo com o prefeito, o Estado já emitiu um alerta de chuvas fortes e intensas para a cidade. Por isso, segundo ele, a Defesa Civil está fazendo uma força tarefa para atender todos os atingidos e colocá-los em locais seguros.

“Ainda estamos fazendo os levantamentos suficientes para saber quais e quantas são as famílias que precisam de alojamento ou qualquer outro tipo de auxílio. Estamos indo de casa em casa para garantir que ninguém corra risco de vida, já que fomos alertados pelo Estado sobre chuvas fortes neste fim de semana em Ibirité”, detalhou o chefe do executivo.

Balanço

Segundo a Prefeitura Municipal de Ibirité, ainda está sendo realizado o levantamento do número de famílias atingidas. Demais informações sobre os danos causados com a chuva também estão sendo avaliadas pela Defesa Civil.

No entanto, a prefeitura solicita para as pessoas que tiveram suas moradias tomadas pela água procurarem o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), mais próximo de casa.

Fonte: O Tempo