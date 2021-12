Nove regiões de Minas em alerta para temporais nos próximos dias; saiba quais

Uma forte chuva, com volume semelhante ao que castiga cidades da Bahia, está prevista para atingir regiões de Minas Gerais pelo menos até o próximo domingo (2). As regiões em alerta, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são: Centro, Triângulo Mineiro, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Sul de Minas, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e região metropolitana de Belo Horizonte.

“O volume de chuva para o período é alto. A previsão é de pancadas isoladas, mas tem chance de chover igual na Bahia”, informou o meteorologista Claudemir de Azevedo. Segundo ele, a condição climática é típica deste período do ano.

“Áreas de instabilidade estão atuando em diversas regiões de Minas Gerais, incluindo a região metropolitana de BH. Elas são típicas do Verão, provocam chuva forte e vão permanecer pelo menos até o dia 2”, informou o especialista.

No Norte de Minas, uma das regiões mais afetadas pela chuva de terça-feira (28), além do Vale do Jequitinhonha, a chuva tende a diminuir a partir desta quarta-feira (29), prevê o Inmet. “O volume de água será menor do que nas demais regiões”, esclareceu Azevedo.

Previsão por dia

Dia 29 – Céu encoberto a nublado com pancadas de chuva no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura: Lig. Declínio. Máxima: 31oC / Estável. Mínima:

14°C.

Dia 30 – Céu encoberto com pancadas de chuva por vezes forte, com trovoadas no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana, Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Demais regiões, céu nublado com pancadas de chuva isoladas. Temperatura: Máxima: 32ºC / Estável. Mínima: 13°C.

Dia 31 – Céu encoberto com pancadas de chuva, por vezes forte, com trovoadas no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana, Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Demais regiões, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas. Temperatura: Máxima: 32ºC / Estável. Mínima: 12°C.

Dia 1º – Céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, por vezes forte, com trovoadas no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana, Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Demais regiões, céu nublado com pancadas de chuva isoladas. Temperatura: Máxima: 33ºC / Estável. Mínima: 13°C.

Fonte: O Tempo