PBH quer retomar teleconsultas para usuários do SUS

A Prefeitura de Belo Horizonte deve retomar, em breve, as teleconsultas para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A tecnologia foi muito importante para desafogar os pronto-atendimentos em 2020 e poderá ser uma aliada neste momento em que a Influenza, o Sars-Cov-2 e outros vírus circulam pela população da cidade.

“Já está pactuado com a Unimed de Belo Horizonte a prorrogação do contrato da plataforma de cessão gratuita. Vai ser feito novamente”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, durante coletiva realizada nesta quarta-feira (29).

Após dias de superlotação nas UPAs de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu ampliar o tempo de atendimento de nove centros de saúde, um por regional, inclusive aos finais de semana. A intenção é atender as pessoas com sintomas gripais mais leves nos centros de saúde, para desafogar as UPAs, que são voltadas para a urgência.

De acordo com Machado, houve um aumento de 46% no atendimento a pacientes com sintomas respiratórios na última quinzena e 75% das pessoas atendidas nas UPAs eram classificadas como “verde”, ou seja, sem necessidade de urgência.

A recomendação do secretário é que as pessoas com sintomas gripais sem gravidade se dirijam aos centros de saúde ou aos Cecovid, centros que foram criados para atender pacientes com suspeita de Covid.

O secretário afirmou ainda que todos os pacientes com sintomas gripais atendidos na rede pública serão testados para Covid via exame de antígeno – que é rápido e eficaz. A intenção é diferenciar o diagnóstico de Covid de Influenza e outros vírus. Se a pessoa for de grupo de risco, como gestantes e idosos, será feito um teste RT-PCR, mesmo que o antígeno indique resultado negativo.

Na mesma coletiva, o prefeito Alexandre Kalil afirmou que a administração municipal está fazendo o possível para sanar os problemas na área de saúde. “Estávamos reunidos porque está tendo uma epidemia de gripe no Brasil inteiro. Nós não podemos simplesmente assistir. Temos que seguir o exemplo do que foi feito na pandemia e tentar burlar o mais rápido possível para que o problema seja minimizado. Temos problemas, eu sempre disse que a saúde tem problemas, mas gostaria de salientar que BH tem o maior gasto com saúde per capita do Brasil”.

